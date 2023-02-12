Son Dakika: 3 GSM operatörü, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak

Son dakika: Ankara'da AFAD Koordinasyon Bölgesi'nde deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetzedeleri yakından ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Oktay, "Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Yıkımın olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı.

GÖRÜŞMELER 1 AY ÜCRETSİZ

Fuat Oktay, GSM operatörlerinin aldığı kararı duyurdu. Oktay, " Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hatay'a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

""HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın defin işlemleri tamamlandı. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Belirli bir süre daha devam edeceğe benziyor. Onun için ısrarla hasarlı olan, yıkılacak olan binalardan uzak durulmasını talep ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor.230 bin binanın hasar tespit ekiplerince incelendi. Bu binalar çalışılmış durumda.

"HATAY HAVALİMANI AÇILDI"

Asıl önemli olan; hasarlı binaların tespiti bir an önce yıkılmasıdır, ki hasarsız binalara ev sahiplerinin yerleştirilebilmesi. Hasar tespitleri yapılan binaların bir an önce temizlenmesi önemli fakat, bu enkazlar kaldırılmadan savcılıklarla delillerin incelenmesi de önemli. 73 uçak ve 112 helikopterle sahada çalışmaya devam ediyoruz. İHA ve dronlar da çalışmalarda aktif kullanılıyor. Hatay Havalimanı açıldı. Uçaklarımız havalimanına inmek üzere havadalar. Tahliyeyi oradan yapabileceğiz.

5 BİN ADETLİK KONTEYNER KENT KURULACAK

Çadır ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve yurt dışından gelen desteklerle çadırlar artıyor. 5 bin adetlik konteyner kent oluşturma çalışması başlamıştır. Gerek tahliye ile gerekse o bölgede toplam barınan afetzede vatandaşımız 1 milyon 200 bini bulmuştur. Kayıtlı 400 bine yakın tahliyemiz var, kendi imkanlarıyla da oradan ayrılan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz.

"BÖLGEYE KONTROLLÜ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Bölgeye kontrollü elektrik ve doğal gaz vermeye devam ediyoruz. İkincil bir afete maruz kalmamak için kontrollü devam ediyoruz. Orada herhangi bir binada hasar varsa oraya enerji verilmesi çok sıkıntılı olabiliyor. Bölgenin ihtiyacı olan maddi destek de yapılmakta, her neye ihtiyaç duyulursa tereddüt etmeden yardımını yapmaya devam ediyoruz.

"TEK BİR ÇOCUĞUMUZU BİLE YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Tek bir çocuğumuzu bile yalnız bırakmak istemiyoruz. Devletin şefkat elini tüm hayatı boyunca o çocuğumuza hissettirmek istiyoruz. Ailesine ulaşılamayan 574 evladımız vardı, 76'sı ailelerine teslim edildi. 380 çocuğun tedavisi devam ediyor. 503'ünün kimlikleri belirlenmiş durumda. Milletimizle birlikte tek yürek, yaraları bir an önce saracağız."