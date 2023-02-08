Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi

Son dakika! Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Son bilgileri aktaran Erdoğan, "Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Büyük bir felaketle baş başayız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce bina enkaza dönerken, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 8 BİNİ AŞTI

Bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bütün imkanlarımızı seferber ettik, devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere çalışmalarını belediyelerle yürütüyor." dedi.

"VATANDAŞIMIZIN SOKAKTA KALMASINA MÜSADE ETMEYİZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Buradan vatandaşlarımızın, milletimin bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabır neyse bu felaketlerde de vatandaşım sabrı gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımla birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları işbaşında. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkazlarda çalışmalar sürüyor, enkaz kaldırma çalışmalarını bakanlığımız yürütmeye başlıyor. Hedefimiz 1 yıl içinde toplu konut idaresiyle aynı şekilde Kahramanmaraş ve 9 ilimizde bunları gerçekleştireceğiz. Bizler vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

"OTELLERDE KALMAK İSTEYENLERİ YERLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Şu anda vatandaşlarımda Antalya, Alanya, Mersin gibi bölgelerde otellerle görüşmeleri yaptık. Otellerde kalma arzusunda olanlar varsa vatandaşlarımızı yerleştirmeye hazırız. Çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarımız isterse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme içme gibi tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Akaryakıtta bazı sıkıntılar var. Onları da peyderpey aşıyoruz.

"HASAR TESPİTLERİYLE AİLELERE 10 BİN LİRA VERECEĞİZ"

AFAD'ın açıklamaları dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Bugün birlik olma zamanıdır. Dayanışma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. Şu an itibariyle bazı hazırlıkları yapıp hasar tespitiyle de birlikte ailelere desteğimizi vereceğiz. Hazine Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları rahatlatacak bir rakamı vereceğiz. Bunu 10 bin olarak planladık."

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Öte yandan acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

YARALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLİYOR

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.

10 ŞEHİRDE OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin yaşandığı 10 şehir, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Olağanüstü Hal kararı alındı. 10 şehirde OHAL durumu 3 ay sürecek.

13 MİLYON VATANDAŞ ETKİLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Yaşadığımız süreç son 1 asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Ocaklarımıza ateş düştü, bu acı tarif edilemez. Tabi buradaki depremin özelinde baktığımızda otoyolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşımımız D-400 karayolundan kontrollü şekilde sağladık. Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımızın D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması. Zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz. Bu yolun açılmasıyla birlikte tüm bölgede hem Maraş hem Kilis hem Urfa bölgesine yardım sürecini de hızlandırmış olacağız. Biz yolu otobandan vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.