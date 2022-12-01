Son Dakika! Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. Bursa Valisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle uçak düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DÜŞEN UÇAK KÜLE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler olay yerine intikal ettikten sonra uçakta başlayan yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre düşen uçağın tek motorlu öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar: