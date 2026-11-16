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Güney Afrika'da dün geceki iki silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi

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Güney Afrika'da dün geceki iki silahlı saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi
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Güney Afrika'da dün gece farklı eyaletlerde düzenlenen iki silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti. Gauteng'de bir barakada 9 kişi, KwaZulu-Natal'da bir araç içinde 8 kişi vurularak öldürüldü; polis şüphelileri arıyor.

GÜNEY Afrika'da dün gece düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede dün gece farklı eyaletlerde iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gauteng eyaletine bağlı Pretoria'nın batısındaki Atteridgeville bölgesinde yer alan Jeffsville yerleşim alanındaki bir barakada, 6'sı erkek, 3'ü kadın 9 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Saldırının nedeninin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.

Aynı gece KwaZulu-Natal eyaletindeki Sweetwaters kasabasında düzenlenen diğer saldırıda ise bir aracın içindeki 8 erkek vurularak yaşamını yitirdi. Toplam 17 kişinin hayatını kaybettiği her iki olaya ilişkin inceleme başlatan polisin, kurbanların kimliklerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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