Son Dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı
Son dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Hafif ticari araçla gelen 2 teröristten biri kendisini patlatırken, diğer terörist vurularak öldürüldü. Açılan ateş sırasında 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı.
Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist tarafından bombalı saldırı eyleminde bulunuldu.
Saldırı girişimi sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist ise polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi sırasında açılan ateşle 2 polisimiz hafif biçimde yaralandı.
Öte yandan teröristlerin bakanlığın önüne geldikleri araç özel harekat polisleri ve bomba imha ekipleri tarafından didik didik aranıyor.
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