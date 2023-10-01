Son dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Hafif ticari araçla gelen 2 teröristten biri kendisini patlatırken, diğer terörist vurularak öldürüldü. Açılan ateş sırasında 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı.

Son Dakika: Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi! Teröristlerden biri kendini patlattı

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist tarafından bombalı saldırı eyleminde bulunuldu.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ KENDİNİ PATLATTI

Saldırı girişimi sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist ise polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

2 POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi sırasında açılan ateşle 2 polisimiz hafif biçimde yaralandı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ARACI KONTROL EDİYOR

Öte yandan teröristlerin bakanlığın önüne geldikleri araç özel harekat polisleri ve bomba imha ekipleri tarafından didik didik aranıyor.

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