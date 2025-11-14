Haberler

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sivas'a lapa lapa kar yağdı
Güncelleme:
Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Sivas'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artırmasıyla kent beyaz örtüyle kaplandı. Dışarı çıkan vatandaşlar Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çekilirken kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Sivas'ta, hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Akşam kent genelinde başlayan sağanak, sabah saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla kent meydanında güzel görüntüler oluştu.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kösedağ etekleri de kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, tarihi Kent Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
