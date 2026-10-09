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Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı

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Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı Haber Videosunu İzle
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
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Panama'nın güneyinde 7.6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Ekvador, Kolombiya, Nikaragua, Panama, Guatemala, Meksika, Peru, El Salvador ve Kosta Rika için tsunami uyarısı yapıldı. Şu ana kadar can kaybı veya yıkılan bina bilgisi açıklanmadı.

Panama’nın güneyi, 7.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölgede büyük endişe yaratırken; Panama, Kolombiya, Ekvador, Kosta Rika ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 9 ülke için tsunami uyarısı verildi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAŞANDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Pitaloza Arriba'nın 10 kilometre (6,2 mil) batı-güneybatısında gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı 10 kilometre (6,2 mil) derinlikte kaydedildi.

9 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi; Ekvador, Kolombiya, Nikaragua, Panama, Guatemala, Meksika, Peru, El Salvador ve Kosta Rika için olası tsunami tehdidi uyarısı yayınladı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya büyük bir hasar bildirisi yapılmadı.  

Kaynak: AA
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