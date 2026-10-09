Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı

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Panama’nın güneyi, 7.6 büyüklüğünde depremle sallandı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölgede büyük endişe yaratırken; Panama, Kolombiya, Ekvador, Kosta Rika ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 9 ülke için tsunami uyarısı verildi.

DEPREM 10 KİLOMETRE DERİNLİKTE YAŞANDI

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin Pitaloza Arriba'nın 10 kilometre (6,2 mil) batı-güneybatısında gerçekleştiğini bildirdi. Sarsıntı 10 kilometre (6,2 mil) derinlikte kaydedildi.

9 ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi; Ekvador, Kolombiya, Nikaragua, Panama, Guatemala, Meksika, Peru, El Salvador ve Kosta Rika için olası tsunami tehdidi uyarısı yayınladı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya büyük bir hasar bildirisi yapılmadı.

Kaynak: AA