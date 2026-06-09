Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen küresel sıfır atık hareketi, İstanbul’da düzenlenen Sıfır Atık Festivali ile yeni bir aşamaya taşındı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen festival, dört gün boyunca 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki en kapsamlı buluşmalarından biri oldu.

Çevre bilinci, enerji verimliliği, kültür, sanat, teknoloji ve sürdürülebilir yaşam temalarını aynı çatı altında buluşturan festival, sıfır atık anlayışını yalnızca bir çevre politikası değil, toplumsal bir yaşam kültürü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve döngüselliğin esas alındığı bir geleceğin mümkün olduğunu somut örneklerle gözler önüne serdi.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ve bugün Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir çerçeve hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımı, festival boyunca düzenlenen etkinliklerle milyonlarca insana doğrudan ulaştı. Festival alanında oluşan yoğun katılım ve yüksek enerji, çevre duyarlılığının toplumun tüm kesimlerinde giderek daha güçlü karşılık bulduğunu gösterdi.