Şiddete karşı yürüyen sağlıkçılarla polis arasında arbede! Ortalık bir anda karıştı
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Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi sonrası sağlıkta şiddeti protesto etmek için Çapa Tıp Fakültesi önünde toplanan doktorların İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüşü polis tarafından engellendi. Biber gazının da kullandığı müdahale esnasında ortalık bir anda karıştı.
Dün Konya Şehir Hastanesi'ne gelen Hacı Mehmet Akçay, kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı silahla vurduktan sonra intihar etti. Karakaya ve Akçay, ameliyata alındı ancak ikisi de kurtarılamadı.
Ülkeyi ayağa kaldıran acı olay sonrasında Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.
Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak İstanbul'da da sağlık çalışanları eylem yaptı. Çapa'da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi girişinde toplanıp İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüyüş yapmak isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi. Sağlıkçılar "Öldük biz" sloganı atarken, biber gazının da kullanıldığı müdahale esnasında polis ile sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesine tepki gösteren doktorlar, "Hekime değil katile saldır", "Bakan istifa" sloganları attı.
Biber gazından etkilenen bir polis memuru baygınlık geçirdi. Polis memuruna ilk müdahaleyi eylemdeki doktorlar yaptı. Diğer yandan bugün ülkenin çeşitli yerlerindeki birçok hastanede sağlıkçılar eylem yapmak için toplandı.
İşte o anlardan kareler;