Seyyah Ömer ve Yoldaş: Türkiye'yi Fidanlarla Geziyorlar

Edirne'nin Keşan ilçesinden "Yoldaş" isimli köpeğiyle yola çıkan 38 yaşındaki Ömer Özer, "81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla Türkiye'yi gezerek her kentte fidan dikiyor.

Özer, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Keşan'dan yürüyüş başlattı.

"81 il 81 fidan, ormanlar için yürüyorum" sloganıyla yola çıkan Özer, tostunun yarısını ikram ettikten sonra peşine takılan "Yoldaş" ismini verdiği köpekle birçok anı biriktirerek şu ana kadar 64 il gezdi.

Gittiği her şehirde fidanları toprakla buluşturan Özer, uzun yolculuğun ardından 65. ili olan Amasya'ya ulaştı. Göynücek ilçesinde de fidan diken Özer, köpeğiyle ülkeyi karış karış gezmeye devam ediyor.

Kendisine "Seyyah Ömer" diyen Özer, AA muhabirine, 3,5 yıldır yürüyerek Türkiye turunda olduğunu ve günlerinin yollarda geçtiğini söyledi.

Yollarda çok farklı hikayelerle karşılaştığını anlatan Özer, şunları ifade etti:

"Edirne Keşan'da peşime takılan çok tatlı köpek 'Yoldaş' ile adım adım 3,5 yıldır tüm Türkiye'yi gezip her ulaştığımız şehre bir fidan dikiyoruz. Buradan da Çorum Alaca tarafına doğru gideceğiz inşallah. Böyle bir yolculuk. Bazen Naçar Dağları'nda, bazen güzel mescitte veya bir otelde kalıyoruz, bazen bir köylü misafir ediyor. Dağ başında çadır kurup yağmurda, şimşeğin altında yattığımız da oldu.

Rahat yerlerde yattığımız da oldu ama genellikle kırsal alandan gittiğimiz için gün boyu sürekli kafamızda hep aynı endişe oluyor; akşam nerede yatacağım, acaba su olan bir yer bulacak mıyım, erzağım yetecek mi, ne kadar kaldı ilçeye? Kilometre, yük hesabı bunlar; yaya olmanın handikapları. Yaya olmak, diğer yolculuklardan çok ayrı bir şey. Bizim de fidanlarımıza kıymet veren bu zor yolculuk aslında."

"Yoldaş'ın yavrularını büyüttüm, tekrar yola çıktık"

Köpeğiyle tam bir dost olduğunu dile getiren Özer, kendisine verdiği tosttan sonra peşine takıldığını söyledi.

"'Bir güne, iki güne gider.' dedim, gitmedi." ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti:

"'Madem geliyorsun adın (Yoldaş) olsun.' dedim. Trakya'dan İstanbul'a geldim, hamileymiş meğer yürüyemedi. Veteriner dedi ki, 'Böyle yürüyemez.' Götürdük eve Manisa'ya, 4 ay yavrularına baktım, büyüttüm, tekrar yola çıktık. Tekrar yavruları oldu, Ordu Bolaman'dan Sivas Şarkışla'ya kadar 3 yavruyu elimde taşıdım, sahiplendirdim. Sonra oradan Adana'ya indik. Nihayet kısırlaştırmasını yaptık, yolda rahat etsin diye. Bir sürü çile. Ayıların, domuzların içinde çok kaldığımızda 'Yoldaş' nöbetçi oluyor. Sabaha kadar çakal kovaladığı, bacağının yaralandığı da oldu. Birçok şey yaşadık ama benim için canını feda eden bir 'Yoldaş' oldu."

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Özer'e fidan dikerken eşlik etti.