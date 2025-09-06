Şanlıurfa'da Sıcaklık 49 Dereceye Ulaştı
Türkiye'nin Şanlıurfa kentinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.
Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel