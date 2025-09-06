Haberler

Şanlıurfa'da Sıcaklık 49 Dereceye Ulaştı

Şanlıurfa'da Sıcaklık 49 Dereceye Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Şanlıurfa kentinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Sıcak hava, vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.

Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler

Açtı ağzını yumdu gözünü! Ergin Ataman'dan FIBA'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.