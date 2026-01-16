Samsun ve çevre illerde öğrenciler karnelerini aldı

Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Samsun'da 253 bin 435 öğrenciye karneleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Atakum Kaymakamı Burat Bulacak, Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Ağar, öğrencilere tek tek karnelerini dağıtırken tatillerini verimli geçirmelerini tavsiye etti.

Samsun'da 1087 okulda 21 bin 614 öğretmen ile 253 bin 435 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Çorum

Çorum'da 83 bin 180 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Vali Ali Çalgan, Kocatepe İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, öğrencilere karne ve hediyeler verdi.

Çalgan, kentte okul öncesinden liseye kadar 83 bin 180 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğretmenlere, velilere ve öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür eden Çalgan, "Okullarımızda velilerimizin çocuklarına ilgilerini ve bağlılıklarını takdirle karşılıyorum. İlimizde öğrenci, veli ve öğretmen işbirliği üst düzeyde. Bu birliktelik de başarıyı getiriyor." dedi.

Okullarda huzurlu eğitim ortamının bulunduğuna dikkati çeken Çalgan, emniyet, asayiş ve güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Çankırı

Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 27 bin 14 öğrenci karne aldı.

İstiklal Yolu İlkokulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Karneleri dağıtan katılımcılar, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Güner, eğitim öğretimde ilk dönemin tamamlandığına dikkati çekerek, "Gördüğümüz kadarıyla hem okullarımız hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından oldukça verimli bir dönem geçti. Özellikle beceri temelli eğitim modelinin derslerde, sınıflarda öğrencilere çok katkı sağladığını yerinde müşahede etmiş olduk." diye konuştu.

Çankırı'nın eğitim noktasında her yıl üzerine yeni şeyler koyduğunu dile getiren Güner, "Emek gösteren, katkı sağlayan öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İkinci yarıyılın daha güzel, daha mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya'da Nihat Bayramoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Önder Bakan tarafından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.

Vali Bakan, eğitim öğretim yılının ilk dönemini sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını belirterek, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, öğrencilere iyi tatiller diledi.

Amasya'da il genelinde 51 bin 645 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Sinop

Sinop'ta 158 okulda 31 bin 246 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Mustafa Özarslan, Korucuk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencileri derslerindeki başarılarından dolayı kutlayan Özarslan, öğretmenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Öğrenci velileriyle de sohbet eden Özarslan, başarının öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinden geçtiğine dikkati çekti.

Özarslan, konuşmasının ardından öğrencilere karne ve başarı belgelerini dağıttı.

Kastamonu

Kastamonu'da 52 bin 260 öğrenci karne aldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Şehit Erkan Kendirci İlkokulunu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden katılımcılar, yarıyıl tatilini verimli değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tokat

Tokat'ta 99 bin 493 öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Kır, yarıyıl tatiliyle ilgili tavsiyeler verdi.