Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı: Çalan şarkıya dikkat çekici
Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, 55. yaş gününü Dubai'deki lüks bir gökdelende ailesiyle kutladı. Kutlamada aile üyelerinin Bozkurt işareti yaparak poz vermesinin yanı sıra, fonda çalan Ali Kınık’ın "Kurtlar Sofrası" şarkısı dikkat çekti.
Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai'deki lüks bir gökdelende bir araya gelerek 55. yaş gününü kutladı
PASTAYI BOZKURT İŞARETİ İLE KESTİLER
Aile arasında gerçekleştirilen doğum günü organizasyonuna ait anlar, eşi Özge Peker tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Görüntülerde Peker, eşi ve çocuklarının doğum günü pastasının önünde neşeli bir şekilde poz verdiği ve hep birlikte Bozkurt işareti yaptıkları görüldü.
ŞARKI SEÇİMİ DE DİKKAT ÇEKİCİ
Öte yandan doğum günü şarkısı olarak Ali Kınık’ın “Kurtlar Sofrası” isimli şarkısının seçiliyor olması da dikkatleri çekti.