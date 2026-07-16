Sakarya ve çevre illerde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Kocaeli ve Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programda, meydana kurulan ekranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı yansıtıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın şehitler için dua etmesinin ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve 15 Temmuz gazisi Bergüzar Güneş, konuşma yaptı.

Programda konuşan Vali Rahmi Doğan, darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletin bugünü unutmaması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin güç kaybetmesi için hesap yapanların planlarının bozulduğunu ifade eden Vali Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, coğrafyasında emin adımlarla yoluna devam etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü adımlarla yoluna devam eden Türkiye'nin önüne engel çıkartmak, Türkiye'ye diz çöktürmek, bu milleti kahrı perişan etmek için birileri hesap yapıyor. Bu hesabı yapanlar sadece tek bir hesap tutmuyorlar. Ama Türkiye bunların haddini bildirdi ve şu an Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir terörist kalmadı." dedi.

Vali Doğan'a konuşmasının ardından sporcular tarafından sancak teslim edildi.

Program, şiir ve musiki dinletisi, kısa film gösterimi ve söyleşiyle devam etti.

Programa Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Sedat Baş, kurum ve parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anma çadırı sergisinin de bulunduğu alanda vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve il protokolünün katılımıyla İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüş, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, milletin hafızasında derin izler bırakan bir gecenin hatırasını yaşatmak, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle yad etmek, kahraman gazilere şükran sunmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Aradan yıllar geçse de 15 Temmuz'un anlamını kaybetmeyeceğini belirten Hacıbektaşoğlu, "15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ayakta tutan gücün yalnızca kurumlarından ibaret olmadığı bir kez daha görülmüştür. Devlet ile millet arasındaki sarsılmaz bağ her türlü hesabın ve tehdidin üzerinde olduğunu bütün açıklığıyla ortaya koymuştur." diye konuştu.

Programda, sancak devir teslim töreni yapıldı, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, sinevizyondan alandakilere izletildi.

Grup Derun'un ardından Zonguldak Madenci Korosu'nun konser verdiği program, demokrasi nöbetiyle devam etti.

Düzce

Düzce'de Merkez Büyük Camii önünde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımının gösterisi izlendi.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şehitleri Sancak Koşusu" ile getirilen Türk bayrağı Vali Mehmet Makas'a teslim edildi.

Diyanet izcilik grubuna üye çocuklar ise 15 Temmuz şehidi 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan'a, "Ufuk Baysan Ruhun Şad Olsun" yazılı ay yıldızlı motifli duvar saati hediye etti.

Türk Kızılay Düzce Şubesi de vatandaşlara Osmanlı Şerbeti ikramında bulundu.

15 Temmuz temalı şiirler, sinevizyon gösterimi ve milli değerleri öne çıkaran türkülerle devam eden programa, Vali Makas'ın yanı sıra Düzce Belediye Başkan yardımcıları Okan Kaltu ve Hasan Günden, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bartın

Bartın Valiliği önünde başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konvoyu"nun ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak demokrasi nöbetine katıldı.

Vali Nurtaç Arslan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bir darbe girişiminin engellendiği tarih olmasının yanında milletin kendi kaderine sahip çıktığı, demokrasinin, bağımsızlığın ve milli egemenliğin yeniden teyit edildiği, tarih boyunca istiklali ve istikbali uğruna mücadele eden aziz milletin, aynı ruhu ve aynı kararlılığı hala taşıdığını gösterdiği gün olduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi ortaya konulan kararlılığın, bugün Türkiye'nin her alandaki yürüyüşüne ilham vermeye devam ettiğini vurgulayan Arslan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz, bugünümüzü anlamamıza ve yarınımızı inşa etmemize ışık tutan güçlü bir hafızadır. Hiçbir güç, milletimizin ortak vicdanından daha büyük değildir."

Etkinliğe, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Belediye Başkan Vekili Sançar Biçer, Garnizon Komutanı Deniz Albay Serhat Sır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Baykal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da katıldı.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Fevziye Camisi önünden Milli İrade Meydanı'na "İrade Bizim, Zafer Bizim" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli İrade Meydanı'ndaki anma etkinliği, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 10 yıl önce 15 Temmuz gecesi yaşananların dünya tarihinde eşine az rastlanan bir ihanet olduğunu belirterek, devletin imkanlarını yine devlete ve millete karşı kullanan o zihniyetin, milletin iradesini ve vatan sevgisini hesap edemediğini söyledi.

Tankların ve uçakların halkın çelikten iradesi karşısında etkisiz kaldığını dile getiren Aktaş, böyle bir milletin iradesi üzerinde hiçbir gücün duramayacağını kaydetti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, 15 Temmuz'un sadece silahlı bir grubun kalkışması olmadığını, karşılaşılan yapının yıllarca eğitim ve yardım vakfı kisvesi altında devletin kılcal damarlarına sızmış bir casusluk şebekesi olduğunu vurguladı.

Devletin hiçbir kurumunun belli bir grubun özel alanı olamayacağının altını çizen Hülagü, Türkiye'nin 85 milyonun birleştirici gücü olduğunu dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Türk milletinin tarih boyunca zor zamanlarda küllerinden doğmayı başaran bir karakteri olduğunu söyledi.

Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu dua yaptı.

Milli sporcuların sancak teslimi gerçekleştirmesinin ardından da Kocaeli Şehir Tiyatroları'nca hazırlanan "Toprağın Hafızası" isimli özel gösterim sunuldu.

Programın sonunda Kocaeli genelindeki camilerde sela okundu.

Programa, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Hacı Ali Mantar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük Valiliği tarafından Kent Meydanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan video izletildi.

Karabüklü 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan ve Barış Efe ile gazi Hüseyin Yılmaz'ın öz geçmişlerinin okunduğu programda Vali Oktay Çağatay, 10 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin en büyük ihanetlerinden biriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Devletimizi, demokrasimizi ve milletimizin iradesini hedef alan hain harbe girişimi karşısında aziz milletimiz tarih boyunca olduğu gibi o gece de destansı bir duruş sergileyerek iradesine sahip çıktı." dedi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da birer konuşma yaptı.

Sancak devir teslim töreni ile yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda, öğrenciler şiirler okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izletildiği programda, türküler ve ilahiler okundu.

Programa, 15 Temmuz şehitleri Metin Arslan'ın ablaları Nurcan Arslan ve Fatma Arslan Ataman, Barış Efe'nin annesi Nazife Efe, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.