Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı
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Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı
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Sakarya Geyve'de meydana gelen orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı. Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde farklı mevkide yeni bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale için bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlere havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca, D-650 kara yolunun Bilecik istikameti trafiğe kapatılırken, Nuruosmaniye Mahallesi'nde risk altındaki bazı evler tahliye edildi. Güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

İşte bölgeden kareler:

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Sakarya'da yeni orman yangını! Karayolu ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMehmet Ttt:

Vay arkadaş. 50-60 adet yangın söndürme uçağı olsa daha hızlı müdahale edilir ama çok önemli değil. Maden ruhsatı verip para kazanmak daha mühim

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

tayyoşun uçakları nerdesiniz… alooooo

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme33
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Haber Yorumlarıİsmail Karasu:

yürü git

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yanıt5
Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Geçen saldıkları biri yine gidip çok iyi yaptığı işi yapıp orman yaktı. Yine yakaladılar ve yine saldılar. Resmen aklımızla, adaletimizle, hayatımızla oynayanların ininde yaşıyoruz.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Önlem almazsan , planama yapmazsan olacağı bu

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
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