Sakarya'da Kahverengi Kokarca İstilasıyla Mücadele İçin İlaçlama Başlatılıyor

Sakarya'nın bazı ilçelerinde yeniden ortaya çıkan ve yoğun şekilde görülen kahverengi kokarcaya karşı ilaçlama yapılacak.

Türkiye'de 2017'de tespit edilen kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Özellikle sıcak havalarda ortaya çıkan ve fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca, dün Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde yoğun şekilde görüldü.

Vatandaşlar, yapıların duvarlarını saran zararlıların evlere girmemesi için önlem aldı.

Öte yandan Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya'nın başkanlığında Belediye Başkanı Mehmet Ata, yetkililer ve muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Kaya, toplantının ardından AA muhabirine, istilayla mücadele etmek için topyekun hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlçe Tarım Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ilaçlama yapacaklarını belirten Kaya, "İlk parti ilaçları muhtarlara teslim edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ilaçlama yaparken herhangi zehirlenme vakası yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliğini ön plana almalarını rica ettik. Organik yöntemlerle de mücadele gerçekleştirebileceklerini söyledik. Vatandaşlarımızın bu böceklere karşı almaları gereken tedbirleri ilettik. İnşallah kısa zamanda bu böcek istilasını bertaraf edeceğiz ve hep birlikte kurumlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bu istilayı bitirmiş olacağız diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya, yarından itibaren ilçede kapsamlı ilaçlama yapılacağını sözlerine ekledi.