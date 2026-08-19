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İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in İddialarına Sert Yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in İddialarına Sert Yanıt
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İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik iddialarının, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını meşrulaştırma amacı taşıdığını belirtti. Açıklamada, Netanyahu'nun seçim öncesi yayılmacı politikalarına dikkat çekilirken, Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğu, Suriye hükümetiyle iş birliğinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı tarafından Türkiye'ye yönelik ortaya atılan iddiaların, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayriciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegane yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye Hükümeti ile meşru zeminde iş birliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir."

Kaynak: ANKA
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