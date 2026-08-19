İşte Alparslan Kuytul ve eşinin gözaltına alındığı anlar

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Kuytul'un evinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, polisin uzattığı tutanağa gösterdiği tepki ve evden ayrılmadan önceki vedalaşma anları dikkat çekti.

ŞAFAK VAKTİ BASKIN YAPILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düğmesine bastı. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği evin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan aramaların ardından Alparslan Kuytul, eşi Semra Kuytul ve çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.

GÖZALTI ANINDA TUTANAK TARTIŞMASI

Operasyonun ardından Alparslan Kuytul’un sosyal medya hesabından, evinde gözaltına alınmasına ilişkin kararın kendisine tebliğ edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde tutanağı inceleyen ve belgedeki ifadelere itiraz eden Kuytul'un polislere şu sözlerle tepki gösterdiği anlar yer aldı:

"Ben kaçmadım. Yakalama dersen imza atmam. Yaptığınız şey gözaltı, onu da kanunsuz yapıyorsunuz! Kendi evimdeyim, evinde olan insana yakalama denmez."

VEDALAŞIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

İtirazlarının ardından gözaltı kararını imzalayan Kuytul'un, emniyete götürülmek üzere evden ayrılmadan hemen önceki vedalaşma anları da aynı videoda yayımlandı. Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf üyeleri, geniş güvenlik önlemleri altında önce sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler ifade işlemleri için emniyete sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com