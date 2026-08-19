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Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümünde Feth-i Kabir Kararı için ekipler mezarlıkta

Arif Ahmet Denizolgun'un Ölümünde Feth-i Kabir Kararı için ekipler mezarlıkta
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik önlemleri alırken, savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlıkta çalışma başlattı. Başsavcılık, ölümün ve otopsi işlemlerinin şüpheli olduğu iddiaları üzerine yeniden inceleme yapılacağını açıkladı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri Karacaahmet Mezarlığı çevresinde güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri mezarlığa geldi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK'nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. savcı ve olay yeri iceleme görevlileri mezarlığa geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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