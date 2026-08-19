Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalması Fransa basınında geniş yer buldu.

L'EQUIPE'TEN DİKKAT ÇEKEN MANŞET

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını "Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile berabere kalmak zorunda kaldı" ifadeleriyle değerlendirdi. Gazete, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın atmosferine de geniş yer ayırdı.

ŞÜKRÜ SARACOĞLU ATMOSFERİNE VURGU

L'Equipe, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki atmosferin Lyon açısından karşılaşmayı daha da zorlu hale getirdiğine dikkat çekti. Fransız gazetesi, Lyon'un İstanbul deplasmanından beraberlikle ayrılmasının kötü bir sonuç olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"GREENWOOD SİHRİNİ SERGİLEDİ"

Fenerbahçe'nin golünü atan Mason Greenwood, Fransız basınından övgü aldı. L'Equipe, İngiliz yıldızın performansını "Greenwood sihrini sergiledi" sözleriyle değerlendirdi.

FENERBAHÇE'NİN YILDIZLARINI TEK TEK YAZDILAR

Foot Mercato ise Fenerbahçe'nin kadrosundaki yıldız isimlere dikkat çekti. Fransız basını; Ederson, Milan Skriniar, Nathan Aké, Semedo, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood gibi futbolcuların sarı-lacivertli formayı giymesini öne çıkardı.

Foot Mercato ayrıca Lyon'un İstanbul deplasmanında aldığı beraberliği Fransız ekibi açısından değerli bir sonuç olarak değerlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA "HAYALET" ELEŞTİRİSİ

Fransız basınının en sert değerlendirmelerinden biri ise Kerem Aktürkoğlu için geldi. Milli futbolcunun Lyon karşısındaki performansını yetersiz bulan Fransızlar, Kerem Aktürkoğlu için "Hayalet gibiydi" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN KAHRAMANIYDI"

Foot Mercato'nun oyuncu değerlendirmesinde maçın öne çıkan ismi yine Mason Greenwood oldu. İngiliz futbolcu için "Şüphesiz Fenerbahçe'nin kahramanıydı" yorumu yapıldı. Böylece Greenwood, attığı gol ve performansıyla Fransız basınında karşılaşmanın en fazla övgü alan Fenerbahçeli futbolcularından biri oldu.