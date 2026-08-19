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Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba Haber Videosunu İzle
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
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Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 49 adrese baskın yapıldığını, 5 şirkete kayayım atandığını ve 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıklarken; gözaltına alınan Kuytul'un kelepçe takılmasına gösterdiği tepki dikkat çekti.

  • Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyonda kurucu başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
  • Operasyonda 49 adreste arama yapıldı, 5 şirkete yönetim kayyımı atandı ve 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.
  • Alparslan Kuytul, kendisine kelepçe takılmasına tepki göstererek 'Çok çok ayıp ediyorsunuz siz... Hakim karar mı verdi ki?' sözleriyle güvenlik güçlerine tepki gösterdi.

Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçleri tarafından sabahın erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı baskınlarla 49 adreste arama gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında vakfın üst düzey yöneticileri ve çok sayıda üyesi emniyete götürüldü.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA 

Operasyonun detaylarına ilişkin resmi açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, yürütülen adli süreçle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir."

KELEPÇE TAKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Operasyon anına ait görüntülerde, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı anlar yer aldı. Kendisine kelepçe takılmasına tepki gösteren Kuytul, güvenlik güçlerine yönelik şu ifadeleri kullandı: "Çok çok ayıp ediyorsunuz siz... Hakim karar mı verdi ki?"

Kaynak: Haberler.com
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıburhan Kankoc:

Adam hzİsanın yanında bile sayğı görmüş siz niye sayğı duymuyorsunuz!@ pardon o rüya idi kelepçe gerçek....@!

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Kaçma şüphesi varsa takar sana mi soracak. Hakimin görevi değil polisin görevi.

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