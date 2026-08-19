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Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devinden Benzema bombası
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Mohamed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, transferde bir dünya yıldızı için daha harekete geçti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavililer, Al-Hilal forması giyen 38 yaşındaki Karim Benzema'nın transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak dikkat çeken Trabzonspor, hücum hattına bir dünya yıldızı daha eklemek için harekete geçti.

ŞARTLARI SORULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavili yönetim, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Karim Benzema'nın transfer şartlarını sordu.  Trabzonspor'un bu hamlesiyle birlikte 38 yaşındaki Fransız golcinin Türkiye'ye transfer ihtimali gündeme geldi.

KARİYERİ YILDIZLARLA DOLU

Dünya futbolunun önemli golcüleri arasında yer alan Karim Benzema, kariyerinde Real Madrid ve Al-Ittihad gibi kulüplerin formasını giydi. Tecrübesi ve golcülüğüyle dikkat çeken Benzema konusunda Trabzonspor'un şartları öğrendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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