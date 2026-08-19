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Kolkata'da Otel Yangını: 9 Ölü, 6 Yaralı

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kolkata kentinde bir otelde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Ölenlerin sağlık turizmi için gelen Bangladeş vatandaşları olduğu belirtildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

India Today gazetesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti.

Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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