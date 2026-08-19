Simge Sağın'ın cesur kombini! “Görünen iç çamaşırı” trendine uydu

Yaz konserleri tüm hızıyla devam ederken, Mert Demir'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konsere ünlü akını yaşandı. Seyirciler arasında yer alan ve gece boyunca şarkılara eşlik eden Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın, enerjisiyle olduğu kadar kıyafet seçimiyle de adından söz ettirmeyi başardı.

SİYAH CROP VE BOL KESİM PANTOLON TERCİHİ

Son dönemde hem sahne kostümleri hem de günlük stiliyle moda dünyasının da yakından takip ettiği Simge Sağın, Harbiye gecesi için rahatlığın ve şıklığın ön planda olduğu bir kombin tercih etti. Ünlü şarkıcı, geceye siyah bir crop top ve oldukça bol kesim, salaş bir pantolonla katıldı.

İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Son yıllarda dünya modasında yeniden yükselişe geçen ve birçok ünlü ismin benimsediği "görünen iç çamaşırı" (exposed underwear) trendine Simge Sağın da uydu. Ünlü şarkıcının düşük bel bol pantolonunun üst kısmından görünen iç çamaşırı detayı objektiflere yansırken, Sağın'ın bu cesur ve iddialı stili sosyal medyada ve magazin gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.

Kaynak: Haberler.com