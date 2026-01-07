Şair Arif Nihat Asya, vefatının 51. yılında Esenler'de anıldı

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden ve "Bayrak Şairi" olarak tanınan Arif Nihat Asya, vefatının 51. yılında anıldı.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma programında, usta kalemin şiir anlayışı, edebi mirası ve düşünce dünyası ele alındı.

Programda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Tokel, Asya'nın hayatını Türk kültürünün, Türk bayrağının ve inancının yaşaması, aynı zamanda yüceltilmesi için feda ettiğini söyledi.

Büyük değerlerini anmayan ve anlamayan milletlerin büyük insanlar yetiştiremeyeceklerini işaret eden Tokel, "Eğer siz nesillerinize büyük insanlar takdim etmezseniz, onlar gidip küçükleri kendine büyük tanıyorlar." dedi.

Tokel, Asya'nın şiirlerinden hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaşarak, şunları anlattı:

"Battal Gazi, Anadolu'yu hatta Balkanları Müslümanlaştıran en büyük destan kahramanlarımızdan biridir. Gençler en çok süper kahraman filmleri izliyor. Cüneyt Arkın filmlerine gülüyoruz ama yabancı süper kahraman filmlerinde çok daha fazla mantıksız sahneler var. Eğer sen çocuğun önünden Battal Gazi'yi çekersen, o da yabancı kahramanları örnek alır. Eğer Battal Gazi ile beslenirsen işte Arif Nihat Asya, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar olursun."

"Büyük Türkiye için gençler, Arif Nihat Asya şiirlerini okumalı"

FSMVÜ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Sağlık da Arif Nihat Asya'nın şiirlerindeki muhteva ve mesajın bugüne ve geleceğe yönelik önem taşıdığını belirtti.

Asya'nın şiirlerinden örnekler veren Sağlık, "Arif Nihat Asya özellikle peygamberimizin çağrısına da değiniyor. O anlamda Peygamberi doğru anlamamız gerektiği mesajını da alabiliyoruz. 'Dua' şiirindeki ifadelerin hepsine 'amin' demek düşüyor. Hangi satırına amin demiyoruz ki? Büyük Türkiye için, bu ülkenin ebediyen yaşaması için gençler Arif Nihat Asya'nın şiirlerini okumalı ve şiirlerindeki mesajlarını almalı." görüşlerini paylaştı.

"Şiirlerinde tarih bilincini, aidiyet ruhunu besleyebildiği için önemli"

FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Fatih Andı ise Asya'nın vefatının üzerinden 51 sene geçmiş olmasına rağmen milletin hafızasında hala "Dua", "Fetih Marşı", "Naat", "Bayrak" ve "Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor" şiirlerinin unutulmamış olduğunu söyledi.

Andı, Arif Nihat Asya'nın şiirlerinin tematik dünyasında Türk milletinin yerli ve milli ruhunu güçlü bir biçimde yansıtabilmiş olmasının, onu Türk edebiyatı açısından önemli kıldığının altını çizerek, "Şiirlerinde işlediği temaların birçoğunda tarih bilincini, aidiyet ruhunu besleyebildiği için önemli. Nitekim yarım asır geçtiği halde bizim hala Arif Nihat Asya'yı bu kadar diri vefa duygusuyla anmamızın arkasında da bu gerekçe var elbette." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya'nın vefatının 51. yılına özel yaptığı paylaşıma dair ise Andı, şunları kaydetti:

"Bu büyük bir kadirbilirlik örneği, Cumhurbaşkanımız bunu başka şairler için de yaptı. Mesela Mehmet Akif Ersoy için, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç için. Bu ülkenin, bu milletin yetiştirdiği büyük şahsiyetleri sahiplenen bir tavrı var. Bu önemli bir tavırdır. Kendisine gelene kadar ki devlet büyüklerinin hatırlamadığı veya kenarından teğet geçtiği bir takım değerleri ki bunun içinde edebiyat, sanat değerleri başı çekiyor, hatırlaması çok çok önemli."