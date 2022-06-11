Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü - Haberler

Kuraklık yüzünden griye dönmüştü! Sağanak yağışlar Kızılırmak'ın rengini aslına döndürdü Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü. Geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen Kızılırmak, sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak, etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı. "İSMİNİ ALDIĞI ORJİNAL HALİNİ GÖRDÜK" Kızılırmak'ın son halini görmek için Çanakkale'den memleketi Sivas'a geldiğini belirten Ersin Gin, "Baharda Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum" şeklinde konuştu. İhlas Haber Ajansı / Güncel Kızılırmak Türkiye Sivas Güncel Haberler

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