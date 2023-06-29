Rize yaylalarında kardan 'mikroplastik' çıktı

RİZE'de fen lisesi öğrencileri, bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara geçen yıl yağan kardan aldıkları numuneleri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) laboratuvarında mercek altına aldı. İncelemelerde yağan karda 5 milimetreden küçük mikroplastik parçasına rastlandı. RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ülgen Aytan, "Yeni yağan karda mikroplastik varlığı aslında bu kirleticinin ne kadar sınır tanımaz olduğunu, kaynağından nasıl çok uzağa taşınabildiğini ortaya kondu. İnsan kanına kadar mikroplastiklere rastlanıyor. Bu çalışma bizi tekrar düşünmeye sevk ediyor. Sentetik tekstilden ne şekilde korumalıyız, bunun yollarını acilen bulmalıyız" diye konuştu.

Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi 11'nci sınıf öğrencileri Alperen Açıkmeşe ve Eyüphan Albayrak, 'Ulusal Kutup Bilim Seferi'ne katılan RTEÜ'deki bilim insanlarına esinlenerek mikroplastikler kirliliğini araştırmaya başladı. Öğrenciler, kentte deniz seviyesinden 1500 ile 2 bin 500 metre yükseklikteki Handüzü, Elevit, Tulumpınar, Ovit ve Çağrankaya yaylalarından geçen yıl aralıkta yeni yağan kardan numune aldı. Öğrenciler, ayak basılmamış temiz kar örneklerini RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi'ndeki laboratuvarda mercek altına alıp, inceledi. İncelemelerde yağan karda 5 milimetreden küçük mikroplastik parçası tespit edildi.

Mikroplastik kirliliğinin gelecekte büyük tehlike olacağını söyleyen Rize TOBB Fen Lisesi öğrencisi Eyüphan Albayrak da, "5 farklı lokasyonda numuneleri aldık ve laboratuvar ortamında inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlarla Türkiye'de ilk defa mikroplastiklerin kar ile yeryüzüne taşındığını kanıtlamış olduk. Bulduğumuz mikroplastiklerin tümü fiber tipliydi. Bunlar çoğunlukla kullandığımız sentetik tekstillerden atmosfere karışıp insan etkisinden çok uzak yerlere taşındığını gösteriyor. Eğer plastik malzemeleri bu şekilde kullanmaya devam edersek, daha uzak alanları tehdit ederek oradaki canlıları kötü etkileyeceğiz. Uzun bir süreçten geçtik ve sonucunda Türkiye 3'üncüsü olduk; gururluyuz. Projeden önce 'kar bembeyaz, temiz' diye düşünürdük. Hatta kar yediğimiz bile olmuştur. Artık karın bile masum olmadığını biliyoruz. Bulduğumuz sonuçlar, mikroplastiklerin ileride ne kadar büyük tehlike olduğunu gösteriyor ve gelecekte dünyayı büyük oranda tehdit edeceğini gözler önüne seriyor. Bunlar da bizi korkutuyor" ifadelerinde bulundu.