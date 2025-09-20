Haberler

Rize'de Şiddetli Yağışlar: İkizdere En Çok Etkilenen İlçe

Rize'de Şiddetli Yağışlar: İkizdere En Çok Etkilenen İlçe
AFAD'ın açıklamasına göre, Rize'deki yağışlarda en çok su 161,8 milimetre ile İkizdere'de ölçüldü. Sel ve heyelanlar nedeniyle birçok kişi tahliye edildi, bungalovlar sele kapıldı.

Afad : EN ÇOK YAĞIŞ İKİZDERE'YE DÜŞTÜ

Afad Rize İl Müdürlüğü, Rize'deki sel, taşkın ve heyelanlarla ilgili açıklama yaptı. AFAD Rize İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte kentte en çok yağışın 161,8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldüğü bildirildi. Açıklamada, yağış sonrası Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi, ekiplerin yaptıkları çalışmayla yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde de su birikintisi oluşan yolda araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişinin, sel sularına kapılmak üzereyken ev ile tesise sığındıkları, ihbar üzerine bu kişilerin güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.

15 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, itfaiye, jandarma, polis, İl Özel İdaresi, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından 269 personel ve 80 araç ile sahada görev yapıldığı kaydedilen açıklamada; 24 saatte metrekareye 75 kilogram yağış düşen Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik seviyeye ulaşması nedeniyle 15 ailenin tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilip, yakınlarının yanına yerleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

BUNGALOVLAR SELE KAPILDI

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yağışların saat 18.00'e kadar devam edeceği bildirilirken; Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı. Diğer yandan kent genelinde 343 köyden 26'sının ana yolu, sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken; İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

500
