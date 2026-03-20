Hatay'da kuvvetli yağış günlük yaşamı etkileri: Çoban kuzuları son anda kurtardı

Hatay'da kuvvetli yağış günlük yaşamı etkileri: Çoban kuzuları son anda kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, su taşkınlarına neden oldu. Bir çoban, sele kapılmak üzere olan kuzuları son anda kurtarırken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar su taşkınlarına yol açarken, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban, sele kapılmak üzere olan kuzuları son anda kurtardı.

İlçe genelinde etkili olan yağışların ardından Yenişehir Gölü mesire alanında su taşkını meydana geldi. Gölden taşan sular nedeniyle vatandaşların piknik alanı olarak kullandığı bölge sular altında kaldı. Harran Mahallesi'nde bulunan derenin de taşması sonucu sular mesire alanına kadar ulaştı. Oluşan su birikintileri bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Öte yandan Kuşaklı Mahallesi'nde de derenin taşması ile sel suları bazı tarım arazilerine zarar verdi. Taşkın nedeniyle buğday ekili alanlar ile zeytin bahçelerinde hasar oluştu. Bu arada bir çoban, sele kapılma tehlikesi yaşayan kuzuları son anda kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
