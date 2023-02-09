Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında deprem riski olan illeri tek tek saydı

10 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremden 3 gün önce uyarı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında olası yeni depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Deprem riski olan illeri açıklayan Görür, "Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın dikkatli olması gerekiyor. Antalya ve Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı, Erzincan, Bingöl ve Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Hakkari'de de sıkıntı olabilir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde binlerce can kaybına yol açan deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

3 GÜN ÖNCE UYARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak 3 gün önce uyarı yaptığı ortaya çıkan Prof. Dr. Naci Görür gündem oldu.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

TV100 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"MARMARA DENİZİ'NİN GÜNEYİ, ÇANAKKALE VE BURSA..."

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.

"ERZİNCAN, BİNGÖL VE KARLIOVA ARASINDAKİ BÖLGEDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari'de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir" dedi.