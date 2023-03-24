Polise, 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedikten sonra evde 2 çocuğu ölü bulunan baba tutukladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) ölü bulunan Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polise "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" deyince evde yapılan kontrolde çocukları Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre Rüzgar (10) ölü bulunan Murat Rüzgar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde polis ekipleri, Murat Rüzgar'ı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Rüzgar, dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe 'Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim' demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat Rüzgar'dan aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat Rüzgar'ın çocukları Beril Yağmur ve Yunus Emre'yi yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Murat Rüzgar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.