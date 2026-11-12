Plan ve Bütçe Komisyonu... Bakan Tekin’den 600 milyon liralık kamu zararı iddialarına yanıt: Bu bir tuzak, bu bir tezgah

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlarken, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın alımlarında 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddiasına ilişkin Sayıştay sürecini anlattı. Tekin, Devlet Malzeme Ofisi'ne (DMO) dört kez yazı yazarak alım konusu malzemelerin kurumun elinde olup olmadığını sorduklarını ve "Bu malzemeler bizim elimizde yok" yanıtını aldıklarını söyledi. Sayıştay denetçisinin DMO'dan usule aykırı biçimde referans fiyat yazısı almaya çalıştığını öne süren Tekin, "Bu bir tuzak, bu bir tezgah" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile üniversitelerin bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları görüşüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından yöneltilen soruları yanıtladı.

Konuşmasına Malatya'da meydana gelen olayda hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileyerek başlayan Tekin, komisyon görüşmelerinde en çok gündeme gelen konulardan birinin Suat Özçağdaş'ın dile getirdiği Sayıştay denetimine ilişkin iddialar olduğunu söyledi.

Süreci ayrıntılı biçimde anlatmak istediğini belirten Tekin, Sayıştay'ın hem kamu bütçelerini denetleyen hem de bakanlığın bütçe harcamalarında rehberlik aldığı saygın bir kamu otoritesi olduğunu ifade etti.

"BU BİR TUZAK, BU BİR TEZGAH"

Özçağdaş'ın kendisini altı gündür konuyla ilgili açıklama yapmamakla eleştirdiğini belirten Tekin, kamuoyunda tartışma yaratmamak için beklediğini savundu. Tekin, 2023 yılında bir ilin milli eğitim müdürünü görevden aldıklarını, 2024 yılında ise Sayıştay tarafından bakanlığın hesaplarını denetlemek üzere görevlendirilen başdenetçinin, görevden alınan müdürün kardeşi olduğunu öne sürdü.

Söz konusu başdenetçinin kendilerini ve Sayıştay'ı zan altında bırakacak, Özçağdaş'ın elindeki bilgileri manipüle edecek şekilde paylaşımda bulunduğunu iddia eden Tekin, şöyle konuştu:

"Ben 5,5 yıl müsteşarlık yaptım. Müsteşar dediğiniz kişi bir kamu bütçesi harcarken Devlet Malzeme Ofisi'ne sormadan iş yapmaz. Biz de Devlet Malzeme Ofisi'ne dört defa soru sormuşuz. 'Bu malzemeler elinizde var mı, yok mu?' Devlet Malzeme Ofisi'nin bize cevabı, 'Bu malzemeler bizim elimizde yok.'"

Sayıştay'ın ilgili dairesinin kendilerinden, alım yapılan malzemelerin fiyatlarına ilişkin sorgulama sürecinde bilgi istediğini anlatan Tekin, bakanlığın DMO'dan aldığı yanıtları sunduğunu söyledi. Tekin, buna karşın dosyada görevli başdenetçinin DMO'dan tahmini fiyatları referans fiyat olarak kullanabileceğine dair yazı talep ettiğini ileri sürdü.

DMO'da açılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan e-posta yazışmalarına işaret eden Tekin, başdenetçinin resmi yazı gönderilmeden önce metnin kendisine e-posta yoluyla iletilmesini ve onayından sonra imzalanarak gönderilmesini istediğini iddia etti. Tekin, söz konusu yazının DMO Genel Müdürlüğü imzasıyla değil, şube müdürü imzasıyla düzenlendiğini de belirterek, "Suat Bey, bu bir tuzak. Bakın bu bir tezgah" ifadelerini kullandı.

Söz konusu süreçten Sayıştay dairesindeki yargılama sırasında haberdar olduklarını söyleyen Tekin, bakanlığın DMO'dan fiyat almadığı veya aldığı fiyatların tutarsız olduğu yönündeki değerlendirmelere karşı, ellerindeki belgelerin farklı olduğunu savundu. Tekin, "Biz Sayıştay'a sormuşuz ve Sayıştay demiş ki 'Bu malzemeler benim elimde yok' demiş" diye konuştu.

Sayıştay'ın yargılamanın yenilenmesi yönünde karar verdiğini belirten Tekin, bakanlığın bu yönde herhangi bir başvurusu olmadığını ifade etti. Yaşananların DMO'yu, Sayıştay'ı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı zan altında bırakan kişisel husumet meselesi olduğunu savunan Tekin, sürecin devam ettiğini söyledi.

ÖZÇAĞDAŞ İLE TARTIŞTI

Tekin'in Sayıştay sürecine ilişkin açıklamaları sırasında komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı.

Tekin'in, "Benim liderim sizin gibi yolsuzların, hırsızların arkasından seçim meydanlarında miting yapmaz" sözleri üzerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

YENİ Parti Milletvekilleri Bakan Tekin'e, "Genel başkanımızın adını ağzına alamazsın, haddin değil" diyerek tepki gösterdi.

Özçağdaş ve diğer milletvekillerinin itirazları üzerine komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerinden Bakan Tekin'in konuşmasını tamamlamasına izin vermelerini istedi. Tartışmanın sürmesi üzerine Muş, "Bu şekilde müzakere yapamayız" diyerek milletvekillerini uyardı.

Tekin, sözlerinin bir karşılaştırma amacı taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir olayın kesinleşmesi durumunda arkasında durmayacağını ve gereğinin yapılacağını ifade etmek istediğini söyledi. Cumhurbaşkanı'na yönelik "saray rejimi" ve "faşizm" gibi ifadeler kullanıldığını belirten Tekin, kendi genel başkanlarına yönelik sözlere de tepki gösterdiklerini dile getirdi.

Bakan Tekin, "Siz nasıl kendi liderinize sahip çıkan bir refleks gösteriyorsanız, benim de Sayın Cumhurbaşkanımıza bu şekilde hitap edenlere bir cevap vermem gerekiyor" diye konuştu.

"HİÇBİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNE TEK BİR KURUŞ AKTARMADIK"

Tekin, bakanlığın bazı vakıf ve derneklerle yaptığı protokoller üzerinden kamu kaynaklarının aktarıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt verdi. Protokol yapılan hiçbir sivil toplum kuruluşuna kamu kaynağı aktarılmadığını savunan Tekin, bu kuruluşlara etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için bakanlığın mekanlarının kullandırılabildiğini söyledi.

Ülkü Ocakları, TÜGVA, Yeşilay ve Kızılay dahil hiçbir sivil toplum kuruluşuna farklı davranmadıklarını belirten Tekin, "Hiçbirisine tek bir kuruş kamu kaynağı aktarmadık, aktarmayız" dedi.

Milletvekillerinin gündeme getirdiği 9 milyar liralık ödeneğin Türkiye Maarif Vakfı için ayrıldığını belirten Tekin, bu kaynağın vakfın yurt dışındaki okul binalarının yapımı ve personel giderlerinde kullanılacağını söyledi. UNESCO ve Türkiye Milli Komisyonu gibi uluslararası kuruluşlara, uluslararası sözleşmeler gereği aktarılan kaynakların da bulunduğunu ifade eden Tekin, bu kapsamda aktarılan tutarın 429 milyon 393 bin lira olduğunu kaydetti.

BAKAN TEKİN'DEN PISA DEĞERLENDİRMESİ

PISA sınavına ilişkin örneklem belirleme sürecine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Tekin, OECD bünyesinde yürütülen sınavın örnekleminin bakanlık tarafından belirlenmediğini söyledi.

Türkiye'deki ortaöğretim öğrencilerinin okul türlerine göre dağılımına ilişkin bilgilerin PISA yönetimiyle paylaşıldığını belirten Tekin, Anadolu liselerindeki öğrencilerin oranını yüzde 46, meslek liselerindeki öğrencilerin oranını yüzde 32, imam hatip liselerindeki öğrencilerin oranını ise yüzde 9,5 olarak bildirdiklerini aktardı. PISA yönetiminin ayrıca TÜİK'ten bölgesel kalkınmışlık endekslerini aldığını ve bu veriler doğrultusunda örneklemi belirlediğini ifade etti.

PISA yönetiminin Türkiye için 7 bin 702 kişilik örneklem belirlediğini söyleyen Tekin, sınava katılan öğrencilerin yaklaşık yüzde 47'sinin Anadolu lisesi, yüzde 30'unun meslek lisesi, yüzde 10'unun ise imam hatip lisesi öğrencisi olduğunu belirtti. Bu dağılımın bakanlığın paylaştığı verilerle örtüştüğünü savunan Tekin, bakanlığın örneklem belirleme sürecine müdahalesinin olmadığını söyledi.

Okul yöneticileriyle yapılan toplantıların da sınavın teknik altyapısına ilişkin olduğunu belirten Tekin, PISA yönetiminin sınav yapılacak okulları belirledikten sonra bakanlığa teknik hazırlıkların sağlanması amacıyla bilgi verdiğini kaydetti. Tekin, okul müdürleriyle internet erişimi ve bilgisayar laboratuvarları gibi teknik ihtiyaçların karşılanıp karşılanamayacağı konusunda görüşüldüğünü anlattı.

"MESEM'LERİ UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, uygulamaya kategorik olarak karşı çıkanların görüşlerine saygı duyduğunu ancak bakanlığın MESEM politikasını sürdüreceğini söyledi.

MESEM kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Tekin, işletmelerle protokol yapılmadan önce ilgili sorumlulara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildiğini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim ve müfettiş raporlarının incelendiğini ifade etti.

Protokol yapılacak işletmelerin, meslek alanında görevli öğretmenler tarafından da incelendiğini kaydeden Tekin, protokol sonrasında öğrencilerin iş yerlerindeki çalışmalarının koordinatör öğretmenler tarafından takip edildiğini söyledi. Her öğrenci için okulundan bir koordinatör öğretmen görevlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin rutin aralıklarla iş yerlerini ziyaret ederek öğrencilerin kendileri için tanımlanan işleri yapıp yapmadığını kontrol ettiğini aktardı.

MESEM kapsamında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştüğünü söyleyen Tekin, yaşananlardan bir baba olarak üzüntü duyduğunu ve gerekli tedbirleri almaya çalıştığını ifade etti.

Meslek liselerindeki öğrenci oranlarına da değinen Tekin, 28 Şubat öncesinde bu oranın yaklaşık yüzde 45 olduğunu, süreçte yüzde 17'ye kadar gerilediğini, daha sonra yeniden yüzde 40'ın üzerine çıkarıldığını söyledi. Tekin, bu yıl LGS sonrasında 9'uncu sınıfa geçecek öğrencilerin yüzde 45'nin meslek liselerini tercih ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA