Bitlis'te, Perseid meteor yağmuru görüntülendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cihan Önen, Van Gölü ve Nemrut Kalderası eteklerinde dondurucu soğukta Perseid meteor yağmurunu görüntüledi. Doğanın sunduğu bu muhteşem manzara fotoğrafçılar için eşsiz anlar sağladı.

BİTLİS Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dondurucu soğukta Van Gölü'nün karanlık koyları ve Nemrut Kalderası eteklerinde Perseid meteor yağmurunu görüntüledi.

Her yıl Türkiye'nin birçok ilinden gelen fotoğrafçılar tarafından görüntülenen Perseid meteor yağmuru, bu yıl da görüntülendi. BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihan Önen, dün akşam ışıklardan uzak olan Tatvan ilçesindeki Van Gölü'nün karanlık koyları ile Nemrut Kalderası eteklerinde, dondurucu soğuğa rağmen meteor yağmurunu fotoğrafladı.

Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan Doç. Dr. Önen, "Yılın son gökyüzü şovunu kaçırmamak için dondurucu havaya rağmen gözümüzü ve ekipmanlarımızı gökyüzüne çevirdik. Meteorlar, büyük parıltıyla gökyüzünün derinliklerini yarıyor, ışıldıyor ve kaybolmakta. Bitlis'in konumu ve doğal yapısı, bu tür gök olaylarını gözlemlemek için ideal bir ortam sunuyor. Gökyüzündeki ihtişamlı yıldız ve meteor şöleni, Van Gölü ve Nemrut Kalderası etekleri gibi yeryüzü manzarasıyla birleşince ortaya büyüleyici kareler çıkıyor. Meteor yağmuru 14 Aralık dolaylarında zirve yaptı. Bugünlerde etkisi biraz azaldı. 14 Aralık'tan beri heyecanla izliyoruz" dedi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

