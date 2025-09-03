Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın 80'inci Yılına Özel Devasa Askeri Tören: Çin, Askeri Gücünü Sergiledi, Putin ve Kim Jong Un da Törendeydi

(ANKARA) - Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümünü başkent Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen devasa bir askeri geçit töreniyle kutladı. En son model silahların sergilendiği törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un katılması dikkati çekerken; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, barışçıl kalkınma vurgusu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump ise törene dair eleştirel bir açıklama yayınladı.

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80'inci yıl dönümünü kutlamak için Pekin'in Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. Binlerce kişinin koreografisini yaptığı törende, en son nesil hayalet uçaklar, tanklar ve balistik füzeler sergilendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un dahil olmak üzere yabancı liderleri selamladıktan sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, daha sonra Çinli askeri gazileri karşıladı.

Putin ve Kim, geçit törenine katılan ve çoğu Batı dışı ülkeden gelen 26 dünya lideri arasındaydı.

Gri Mao takım elbise giyen Xi, Çin'in simgesi olup Çin Halk Cumhuriyeti'nin ambleminde yer Cennet Barış Kapısı'ndan geçit törenini izledikten sonra, bir araya gelen 10 bin kişilik Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Donanma ve Hava Kuvvetleri mensuplarına hitaben yaptığı konuşmada, Çin'in "barışçıl kalkınma yolunda ilerlemeye" devam edeceğini belirtti.

Xi: "İnsanlık yine barış mı savaş mı, diyalog mu çatışma mı seçimiyle karşı karşıya"

Xi, "Dünya antifaşist savaşında Çin'in Japon saldırganlığına" karşı kazandığı zaferden bahsederken, yabancı hükümetlere yardımları için teşekkür etti. Xi, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinde önemli bir rol oynamasına rağmen, ABD'den söz etmedi.

Savaştan alınan derslerin bugün de her zamanki kadar geçerli olduğunu söyleyen Xi, "İnsanlık yine barış mı savaş mı, diyalog mu çatışma mı, kazan-kazan sonuçları mı sıfır toplamlı oyunlar mı seçimiyle karşı karşıya" dedi.

Xi, "Çin halkı, tarihin doğru tarafında ve insanlığın ilerlemesinin yanında kararlı bir şekilde durarak, barışçıl kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek ve insanlık için ortak bir gelecek inşa etmek üzere dünyanın geri kalanıyla el ele verecektir" dedi.

"Çin Ordusu, ülkenin ulusal yenilenmesinde hayati bir rol oynamaya devam ediyor"

"Çin Ordusu'nun, ülkenin ulusal yenilenmesinde hayati bir rol oynamaya devam ettiğini" vurgulayan Xi, bunun, "Çin Komünist Partisi'nin ideolojik temellerinden biri olduğunu ve kendisinin resmi doktrini ve dünya görüşü olduğunu" belirtti.

Xi, daha sonra Tiananmen Meydanı'nı gezerek bir araçta durarak askerleri selamladı. Geçit töreni daha sonra, Pekin'in ana caddesi olan Chang'an Caddesi'nde başladı.

Çin'in en gelişmiş silahları, yeni nesil hipersonik füzeler, balistik füzeler, su altı insansız hava araçları, savaş uçakları, erken uyarı uçakları ve uçak sinyal bozma sistemleri dahil olmak üzere geçit töreninde ön plana çıktı.

Nükleer savaş başlıklı uzun menzilli kıtalararası füzeler de sergilendi

Nükleer savaş başlıkları taşıyabilen uzun menzilli kıtalararası füzeler de 50 bin kişinin önünde uyumlu bir şekilde yürüyen sıkı askeri birliklerin yanında geçit töreninde öne çıkan bir yer aldı.

Geçit töreninin üzerinde Çin Hava Kuvvetleri, "Adalet galip gelecek", "Barış galip gelecek" ve "Halk kazanacak" yazılı pankartlar taşıyan helikopterler de dahil olmak üzere bir hava gösterisi düzenledi.

Trump: "Çin'in zafer ve şeref arayışında birçok Amerikalı hayatını kaybetti"

ABD Başkanı Donald Trump, askeri geçit töreninden önce sosyal medya platformu törene ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cevaplanması gereken büyük soru, Çin Devlet Başkanı Xi'nin, ABD'nin Çin'e, düşmanca bir yabancı işgalciden özgürlüğünü korumak için sağladığı muazzam destek ve 'kan'dan bahsedip bahsetmeyeceği. Çin'in zafer ve şeref arayışında birçok Amerikalı hayatını kaybetti... Başkan Xi ve Çin'in harika halkının muhteşem ve unutulmaz bir kutlama günü geçirmesini diliyorum. ABD'ye karşı komplo kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin lütfen."

Putin ve Kim görüşmesi

Öte yandan, Putin ve Kim, daha sonra ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Putin, "Kim'e ikili ilişkilerin dostane olduğunu ve Kuzey Kore Ordusu'nun Kursk bölgesinin kurtarılmasına yardım ettiğini ve Kuzey Koreli askerlerin orada cesurca savaştığını" söyledi.

Rus devlet medyası TASS'a göre, Putin, Kuzey Kore'nin katılımının "neo-Nazizm"le mücadele kapsamında olduğunu belirtti.

Kim ise Putin'e, Haziran 2024'te imzalanan ve "saldırıya" karşı karşılıklı yardımlaşma taahhüdünü içeren anlaşma ile ikili iş birliğinin güçlendiğini ifade etti. İki ülke, geçen yıl, "karşılıklı savunma" maddesini içeren tarihi bir anlaşma imzaladı. Kim, o dönemde bu anlaşmayı "şimdiye kadarki en güçlü" anlaşma olarak nitelendirmişti. Kim, görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlarda iş birliğini daha da güçlendirmesi gerektiğini söyledi.