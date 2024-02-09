Pakistan seçimlerinde son durum! Oy verme işlemi saat 17.00'da bitti

Pakistan'daki seçimlerde oy sayımı saat 17.00'da bitmesine rağmen sonuçlar saatler geçmesine hala açıklanmadı. Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari, "Sonuçlar, son derecede yavaş geliyor." ifadesini kullandı. Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey politikacılarından Seyid Zülfikar Buhari de oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja, seçim sonuçlarının derlendiğini ve "en kısa sürede" açıklanacağını belirtti.

SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI: SEÇİM SONUÇLARI 'EN KISA SÜREDE' DUYURULACAK

Raja, siyasi partilerden "seçim sonuçlarının yavaş geldiğine" yönelik açıklamalar üzerine sosyal medyadan görüntülü mesaj paylaştı. Seçim sonuçlarının derlendiğini vurgulayan Raja, "en kısa sürede" sonuçların duyurulacağını bildirdi.

OY SAYIMLARININ DURDURULDUĞU VE BİRÇOK YERDE SONUÇLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASI

Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari, X'ten yaptığı açıklamada da "Sonuçlar, son derecede yavaş geliyor." ifadesini kullandı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey politikacılarından Seyid Zülfikar Buhari de oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti.

İmran Han

NAVAZ ŞERİF VE TUTUKLU ESKİ BAŞBAKAN İMRAN HAN'IN PARTİLERİ ARASINDA REKABET VAR

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için seçimlerin düzenlendiği Pakistan'da oy sayımı devam ederken, sonuçlar heyecanla bekleniyor.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabet göze çarpıyor.

Ulusal basının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde PTI'nın bağımsız milletvekilleri seçimi önde götürüyor.

Navaz Şerif

Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PTI'nın bağımsız milletvekillerinin seçimleri açık ara önde götürdüğü ifadesi paylaşılmıştı.

PML-N'den ise seçim sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapılmamıştı.

OY SAYIMI 17.00'DA SONA ERDİ

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

SEÇİM GÜNÜ ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA TERÖR SALDIRISI: 12 ÖLÜ, 39 YARALI

Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.

OY VERME İŞLEMLERİ SIRASINDA ÜLKE GENELİNDE TELEFON VE İNTERNET HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.

Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.