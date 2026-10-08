Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda kendisini, ailesini ve yürüttüğü görevi hedef aldığını belirttiği fon iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Bolat, açıklamasında gazeteci Murat Ağırel tarafından dile getirilen iddialara tepki göstererek, soruşturma öncesinde parasını çektiği ve hesabını kapattığı yönündeki iddiaları reddetti.

"MAL BEYANIMIZ ZATEN DEVLETİN ELİNDEDİR"

Göreve gelmesinin ardından kendisinin ve birinci derece aile yakınlarının mal varlığı bildirimlerini mevzuatta belirlenen usul ve süreler içerisinde yetkili kurumlara sunduğunu belirten Bolat, herhangi bir gelir veya mal varlığını gizlemediğini ifade etti.

Bolat, "Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir" dedi.

"37,8 MİLYON LİRALIK TASARRUF SUKUK HESABINDA"

Türkiye'de 1.200'den fazla yatırım fonunun yanı sıra çok sayıda sermaye piyasası aracı bulunduğunu hatırlatan Bolat, 16 Eylül 2026'da 7 yatırım kuruluşu hakkında başlatılan incelemeler üzerinden kendi adının da tartışmaya dahil edilmesine tepki gösterdi. Bolat, yaşananları "sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonu" olarak nitelendirdi.

Ailesinin mali birikimine ilişkin rakamları da paylaşan Bolat, 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası geçmişinden oluştuğunu söylediği 37,8 milyon TL'lik tasarrufun, bakanlık görevi nedeniyle profesyonel faaliyetlerine ara vermesinin ardından 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesindeki SUKUK hesabına yatırıldığını belirtti.

Bakan Bolat, söz konusu yatırımın yaklaşık 2 yıl 8 aydır kapatılmadığını ve 16 Eylül'de başlatılan incelemelerden sonra da aynı hesapta tutulmaya devam edildiğini kaydetti. Bolat, bu süre içerisinde tasarruf üzerinden herhangi bir hisse senedi alım satımı veya farklı bir yatırım işlemi gerçekleştirilmediğini ifade etti.

"400 KOYDU, 800 ALDI İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Kira sertifikasının getiri oranlarını da paylaşan Bolat, son bir aylık getirinin yüzde 1,82, son üç aylık getirinin yüzde 7,75, son altı aylık getirinin ise yüzde 18,81 olduğunu bildirdi.

Bolat, açıkladığı bu rakamlara işaret ederek kendisi hakkında dile getirilen "fona 400 koydu, 800 aldı" iddiasının "koskoca bir yalan" olduğunu söyledi.

"HİÇBİR FİNANS KURULUŞUNDA ORTAKLIK VEYA İMZA YETKİM YOKTUR"

Aile tasarrufunun yaklaşık 2 yıl 8 aydır aynı hesapta bulunduğunu yineleyen Bolat, bunun dışında herhangi bir borsa operasyonu gerçekleştirmediğini ifade etti.

Adı gündeme gelen yatırım veya finans kuruluşlarında yöneticilik, ortaklık ya da imza yetkisinin bulunmadığını belirten Bolat, söz konusu şirketlerin yönetim faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

"KRİPTO VARLIK VEYA YURT DIŞI YATIRIMIMIZ YOK"

Kendisinin ve ailesinin kripto varlığı ya da yurt dışında finansal yatırımı bulunmadığını dile getiren Bolat; gelir, gider, ödeme ve diğer mali hareketlerinin devletin denetimine açık olduğunu belirtti.

Vergi veya sigorta primi borçlarının bulunmadığını da ifade eden Bolat; MASAK, SPK, BDDK ve Gelir İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının yapacağı her türlü denetime açık olduklarını bildirdi.

"MESNETSİZ YALANLARI YAYAN KİŞİ VE KURUMLAR HAKKINDA BÜTÜN HUKUKİ HAKLARIMI SONUNA KADAR KULLANACAĞIM"

Hakkında ortaya atılan iddiaların ailesini de etkilediğini belirten Bolat, 8 yaşındaki torunlarının yaşananlar nedeniyle ağladığını söyledi. İddiaları yayan kişi ve kurumlara karşı hukuki haklarını kullanacağını açıklayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "63 yıllık hayatımızın ve 43 yıllık iş hayatımızın en büyük temeli şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük olmuştur. Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük bu mesnetsiz yalanları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum."

Bakan Bolat'ın açıklaması şu şekilde;

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Kaynak: Haberler.com