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Bandırma'da kediye kötü muamele iddiası tepki çekti, aileye para cezası kesildi

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Bandırma'da kediye kötü muamele iddiası tepki çekti, aileye para cezası kesildi
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamelede bulunduğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Vatandaşların ihbarıyla veterinere götürülen kedinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi; aileye para cezası kesildi, adli süreç başlatılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çocuğun kediye kötü muamelede bulunduğu anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre, bir çocuğun kediye kötü muamelede bulunduğunu gören vatandaşlar duruma müdahale ederek, polise ihbarda bulundu. Yaralı kedi, vatandaşlar tarafından veterinere götürüldü. Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kedinin iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kedinin tedavisi sürerken, aile hakkında idari işlem uygulanarak, para cezası kesildi. Olayla ilgili adli sürecin de başlatılacağı ve dava açılacağı ifade edildi.

Yaşanan olay Bandırma'da hayvanseverlerin ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Öte yandan olay anı, bir sitedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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