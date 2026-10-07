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Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal

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Kastamonu'da polisten kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 410 bin 719 TL ceza! Tam 9 ayrı ihlal
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, ilçe merkezinde uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye ve aracın sahibine ters yönde ve yaya yolunda araç kullanmaktan akrobasi hareketlerine kadar 9 ayrı ihlalden toplam 410 bin 719 TL idari para cezası uygulandı, motosiklet 120 gün trafikten men edildi. Kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüye 410 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet ise 120 gün trafikten men edildi.

DERE KENARINDA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerde plakasız bir motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Atatürk Caddesi, Muzaffer Güzel Ant Caddesi ve ilçe merkezinden geçen dere kenarında uzun süren bir kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücünün 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

9 AYRI İHLALDEN CEZA YAĞDI

Hakkında yasal işlem başlatılan sürücüye ve aracın sahibine 'tescilli aracı plakasız kullanmak, abartı egzoz kullanmak, muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak, ters yönde araç kullanmak, yaya yollarında araç kullanmak, polisin dur ikazına uymamak ve akrobasi hareketleri yapmak' ihlallerinden toplam 410 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.

KALDIRIMDAN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün kaldırımdan kaçmaya çalıştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin kaldırımda hızla ilerlediği ve arkasından da trafik ekiplerinin kovaladığı görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tekrar ters manevra yaparak aynı istikametten geri kaçmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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