Organize İşer galasına damga vurdu: Kıvanç Tatlıtuğ'dan rol arkadaşlarına dikkat çeken jest

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Hayat verdiği "Sarı Saruhan" karakteriyle "Organize İşler" serisinin hafızalarda kalan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, serinin yeni yapımı "Organize İşler: Karun Hazinesi" için yeniden kamera karşısına geçti. Filmin oyuncuları, izleyiciyle buluşma öncesinde düzenlenen galada bir araya geldi.

GERİDE KALAN İKİ İSMİ GÖRÜNCE DEVREYE GİRDİ

Gecede basının karşısına kalabalık bir oyuncu grubuyla çıkılırken Rıza Kocaoğlu ve Uraz Kaygılaroğlu röportaj alanının arka tarafında kaldı. İki ismi gören Tatlıtuğ, röportaj devam ederken arkadaşlarını yanına çağırarak ön tarafa gelmelerini istedi. Kocaoğlu ve Kaygılaroğlu da bunun üzerine Tatlıtuğ'un bulunduğu bölüme geçerek kameraların karşısındaki gruba katıldı. Üç oyuncu böylece yan yana görüntü verdi.

GECENİN ÖNE ÇIKAN GÖRÜNTÜLERİNDEN BİRİ OLDU

Tatlıtuğ'un müdahalesi, oyuncu Suzan Kardeş'in gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada gerçekleşti. Röportajı bölmeden gerideki arkadaşlarını fark eden Tatlıtuğ'un onları da kadraja davet ettiği anlar gecenin öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com