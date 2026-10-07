Haberler

Yüreğir Belediye Meclisi'nde CHP'li iki üye arasında 'satılıksın' tartışması çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüreğir Belediye Meclisi'nde CHP'li iki üye arasında 'satılıksın' tartışması çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim oturumunda CHP'li üyeler Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma koridora taşınırken iddiaya göre Sümer, Kılıçarslan'a yumruk atmaya kalktı; araya girenler fiziki kavgayı engelledi.

Adana'da Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı oturumunda CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında tartışma çıktı. Meclis salonunda başlayan tartışmanın koridora taşındığı, Sümer'in Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı öne sürüldü.

Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde sözler söylediği iddia edildi. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar meclis koridoruna çıktı. İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ve çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi.

Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında yaşanan gerilimin ardından konuyla ilgili parti yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gizli program yalanıyla devleti soydu! CIA yöneticisinden 195 milyon dolarlık vurgun

Gizli program yalanıyla devleti soydu! Aldığı para akla hayale sığmaz
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu

İnce'nin bir öngörüsü daha gerçek oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı

Sıra geldi Kaan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
Farah Zeynep Abdullah 'Soy' filminin galasına filmin adının yazılı olduğu bir tişörtle katıldı

Galanın en çok konuşulanı o oldu! Farah'ın tişörtündeki mesaj netti
Fuat Oktay'dan Filistin mesajı: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür

Dünyaya seslendi: Bu tablo tesadüf değil, hesaplı bir zulümdür
Hakan Hatipoğlu 'Gecede 400 bin para kazanıyor' dedi, herkesin aklına aynı isim geldi

"Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer