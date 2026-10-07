İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

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İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, bir kez daha Filistin bayrağıyla aydınlandı. Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tarihî kulenin dış cephesine yansıtılan bayrak ile bu yıl da Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce iki yıldır 7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen yansıtma bu yıl da tekrarlandı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının uğradığı zulüm karşısında insanlığın ortak sorumluluğuna dikkati çekti. Galata Kulesi’ne yansıtılan bayrakla dayanışmalarını İstanbul’dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduklarını ifade etti.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ GELECEK VURGUSU

Bakan Ersoy, paylaşımında Filistinli çocukların güvenle yaşayabilmesini ve ailelerin yurtlarından koparılmamasını öne çıkardı. Türkiye’nin böyle bir gelecek için barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğini belirtti.

Ersoy’un paylaşımı şöyle: “Gazze’de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi’ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul’dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz.”

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Kaynak: Haberler.com