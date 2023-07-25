ÖZHASEKİ VE ALA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren için düzenlenen cenaze törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala ve diğer birçok isim katıldı. Tören sonrası Eren'in cenazesi toprağa verildi.