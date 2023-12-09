Özgür Özel, Berlin'de; Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne Katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Berlin'de; Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Berlin'de; Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) olağan kongresine katıldı. Kongrede, Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.