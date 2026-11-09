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Şenol Güneş, TFF'den A Milli Takım için teklif aldı mı? Yanıt verdi

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Şenol Güneş, TFF'den A Milli Takım için teklif aldı mı? Yanıt verdi
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Ünlü teknik direktör Şenol Güneş, Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için TFF'den herhangi bir teklif almadığını açıkladı.

Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceği iddia edilen isimlerden biri olan Şenol Güneş, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşide soruları yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı, TFF'den kendisine bir teklif ulaşıp ulaşmadığına açıklık getirdi.

''BANA TEKLİF GELMEDİ''

Milli takım teknik direktörlüğü süreciyle ilgili gelen soruya net bir dille yanıt veren Şenol Güneş, "Bana teklif gelmedi" diyerek iddiaları yalanladı.

SERGEN YALÇIN İÇİN AÇIKLAMA

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın göreve getirilmesini de değerlendiren Güneş, yeni döneme dair olumlu mesajlar vererek, "Sergen hoca başarılı olmuştur. Futbola bakışı önemlidir. Burada sabırlı ve anlayışlı olmak gerekiyor. Artık bir tercih yapılmıştır. Bu süreç hem Sergen hoca hem oyuncular hem de Türk futbolu adına büyük önem taşıyor." dedi. 

Salih Söğüt
Salih Söğüt
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısezaidurann10:

Ne gerek var ki sana senin yapacağını Sergen de hayda hayda yapar sanki son mohikan

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