Tek bir havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi

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Hindistan'da eğlence amacıyla yakılan tek bir havai fişek, beklenmedik bir kazaya yol açtı. Bir evin önündeki alanda meydana gelen olayda, yerde dönerek kıvılcım çıkaran havai fişek aniden yön değiştirince çevrede bulunanlar büyük tehlike atlattı.

DÖNEREK İLERLEDİ, DİĞER HAVAİ FİŞEKLERİ ATEŞLEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ateşlenen döner havai fişeğin bir süre yerde hareket ettiği, ardından yakınında bulunan diğer havai fişeklerin arasına girdiği görüldü. Kıvılcımların diğer havai fişeklere ulaşmasıyla birlikte peş peşe patlamalar meydana geldi. Kısa sürede büyüyen olayda, patlayan havai fişeklerden çıkan ışıklar ve kıvılcımlar çevreye yayıldı.

ÇEVREDEKİLER PANİKLE KAÇIŞTI

Patlamaların başlamasıyla birlikte bölgede bulunan kişiler, hızla kaçışmaya başladı. Görüntülerde art arda gerçekleşen patlamaların çevreyi aydınlattığı ve olayın birkaç saniye içerisinde kontrolden çıktığı görüldü.

Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com