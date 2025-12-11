ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Kırmızı et üretimini artıracak Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini vermeye başladı

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Projede özellikle Türkiye'de kırmızı et üretimine ilişkin anaç hayvan sayısının artırılmasını ve bu yolla da besiciliğe farklı bir perspektif getirmeyi arzu ettik"

"Hayvanların tamamının bütün hastalıklara karşı aşılamaları, kontrolleri ve 1 yıl süreyle TARSİM sigortaları yapıldı, verildikten sonra aylık 1500 liralık bakım ve diğer masraflara ilişkin desteği de aktarılacak şekilde planlandı"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MEB'in "Aile Okulu"ndan 150 bini aşkın veli yararlandı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi ve ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik düzenlenen kurs programına, Aile Yılı'nda 153 bin 881 veli katıldı

"Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında eylül-kasım dönemindeki etkinlikler, 8 milyon 318 bin 657 öğrenci ve 4 milyon 289 bin 710 velinin katılımıyla düzenlendi

HEMBA üzerinden erişime açılan "Türk Sosyal Hayatında Aile", "Ailede İlk Yardım", "Anne Baba Tutumları" ve "Çocuk Gelişimi" uzaktan eğitim kurslarında 60 bini aşkın veli eğitim aldı

(Şeyma Güven/Ankara)

3- Türkiye ve Malezya'nın imzaladığı anlaşmalar ihracat rakamlarına yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Şubat'taki Malezya ziyaretinin ardından Türkiye'nin Malezya'ya olan ihracatında artış ivmesi kaydedilirken, yılın 10 ayında bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı

Malezya'dan gelen turist sayısı, bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artışla 82 bin 315 oldu

(Mahmut Çil/İstanbul)

4- Emniyete haberleşmede KETUM yardımcı

ASELSAN'ın geliştirdiği Kriptolu Emniyet Telsiz ve Muhabere Sistemi, emniyet teşkilatının faaliyetlerinde hayati rol oynayan telsiz muhaberesini süratli ve güvenli hale getiriyor

Sistem bünyesinde yer alan Mobil Muhabere Aracı, Emniyet Genel Müdürlüğünün afet ve acil durumlarda da kesintisiz telsiz iletişimine imkan veriyor

Olası deprem senaryosunda Mobil Muhabere Aracı, herhangi bir sistemin devre dışı kalması halinde o sistemin yerini alabilecek, mevcut sistemlere entegrasyonun yanı sıra sadece kendisi bir sistem olarak haberleşmeyi devam ettirebilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sanayide "hızla ticarileşebilecek" yeşil dönüşüm projeleri için yeni destek adımı

TÜBİTAK tarafından açılan Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 3'üncü dönem çağrısıyla bu alanda daha önce yapılmış AR-GE çalışmalarında elde edilen prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecek

Son başvurunun 26 Ocak 2026 olarak belirlendiği çağrı kapsamında, sermaye şirketlerine en fazla yüzde 50'si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak, destek oranı büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ'ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yüzde 90 olacak

(Zeynep Duyar/Ankara)

6- Türkiye-FAO öncü oldu, Nijerya'da ilk kez denenen nohut ve mercimek üretimi başarıya ulaştı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık:

"Yürütülen çalışmalar kapsamında, iklime dayanıklı 10 bitkisel ürün çeşidinin tanıtılması, 200'ü aşkın çiftçi ve uzmanın eğitilmesi ve sürdürülebilir üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, sahada uzun vadeli dönüştürücü bir etki oluşturdu"

"Proje çerçevesinde, ayrıca 219 demonstrasyon uygulaması tesis edildi, 44 tarım ekipmanı temin edildi, 14 tohum çoğaltma amaçlı arazi parseli kuruldu, 7 çiftçi rehberi hazırlandı"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Tohum sektörü iklim değişikliğine dayalı üretime odaklandı

5. Uluslararası Bitki Islahı Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Bağcı: "İklim değişikliğine toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi gıda güvencesi için zorunluluktur. Hibrit geliştirme, biyofortifikasyon ve biyoteknolojik stratejiler verimlilik ve adaptasyon kabiliyetinin artırılmasında belirleyici rol oynamaktadır"

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım: "Bitki ıslahı modern ihtiyaçlara uyum sağlayarak ülkenin tarımsal vizyonuna yön veriyor, araştırma laboratuvarlarından tarlaya uzanan her çalışma üretim gücünü artırıyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

Türkiye'de kasım yağışları normaline göre yüzde 43, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı

Yağışlarda, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 59 ile Karadeniz oldu

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

9- Borsada "milyoner" pay senedi yatırımcı sayısı 11 ayda 55 binden fazla arttı

Kasım 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da pay senedi varlıklarındaki yatırımcıların yüzde 4,6'sını oluşturan "1 milyon lira üzeri" portföy dilimindeki "milyoner" yatırımcılar, buradaki toplam portföy değerinin yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor

Aynı dönemde "10 milyon lira üzeri" gruptaki yatırımcılar portföy büyüklüğü açısından pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını oluşturuyor

(Bahar Yakar/İstanbul)

10- Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları "akustik sistemler" ile hız kazanacak

Quark Optical Kurucusu Burak Şükrü Çetinkaya:

"Geliştirdiğimiz 'Enkaz Altı Sismik ve Akustik Enkaz Altı Canlı Tespit Sistemi' ile 10 metre mesafeden bütün sesleri duyup analiz edebiliyoruz. Bunu da 'çapraz karşılaştırma' teknolojisiyle yapıyoruz"

"Örneğin enkaz altında bir cisme vurulduğunda oluşan ses, sensörler aracılığıyla alınarak çapraz karşılaştırma algoritmasından geçiriliyor. Bu sayede sesin konumu en düşük yanılma payıyla tespit edilebiliyor"

(Zeynep Duyar/Ankara)

11- Sahte e-İmza çetesinin sertifika ve sınav usulsüzlüğü ortaya çıkarıldı

Elebaşı olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu'nun, örgüt üyelerini bir hiyerarşi içinde yönlendirdiği, emir ve talimatları doğrultusunda üyelerin e-İmza şirketlerinin bayilerine giderek, kamu görevlilerine ait sahte e-İmzalar ürettiği belirlendi

Örgütün, sahte e-İmzalarla Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerine girerek, para karşılığında başarısız birçok kişinin sürücü belgesi sınavlarında değişiklik yaptığı ve sahte mesleki eğitim sertifikaları oluşturduğu tespit edildi

(Cemil Murat Budak/Ankara)

12- Türkiye e-mobilite yatırımlarıyla 2030'a kadar dünyada lider ülke olmayı hedefliyor

Güvenilir Şarj Birliği Başkanı Christian Philipp: "Türkiye, Avrupa kıtasında e-mobilitenin kahramanı"

Vale Şarj Sistemleri Kurucusu ve Üst Yöneticisi Mehmet Göksu: "Türkiye, 2030'da e-mobilite sektöründe bölgede değil, dünyada lider ülke olmaya aday"

(Hümeyra Ayaz/Antalya)

13- Alman uzmanlar ABD ile Avrupa arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilimi değerlendirdi

Alman siyaset bilimci Prof. Dr. Volker Perthes: "Trump bir bakıma Avrupalılar için alarm zilini çalmış oldu. Aslında bu daha önceden başlayan ve devam eden yapısal bir değişim. Hatırlayın, biz Avrupalıların çok sevdiği, önceki başkan Obama bile artık önceliğin Asya olacağını söylemişti. Çünkü soğuk savaş döneminin aksine, Avrupa'nın güvenliği, ABD açısından artık o kadar da önemli değil"

Körber Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Paulsen: "Almanya ve Avrupa daha güçlü hale gelmeli, çünkü jeopolitik gerilimlerle dolu bugünün dünyasında, büyük güç mücadelelerinin yaşandığı bu dönemde bir rol oynayabilmek için siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlü olmalısınız"

(Erbil Başay-Ayhan Şimşek/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Orta Koridor Türkiye'yi Avrasya ticaretinin merkezine taşıyor

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu: "Türkiye, Orta Koridor'un merkezinde sadece 'geçilen' değil, 'yön veren' bir ülke olma noktasına doğru emin adımlarla ilerliyor"

Caspian Policy Center Kafkasya İşleri Kıdemli Uzmanı Eric Rudenshiold: "Orta Koridor'un batı ucunda yer alan ve NATO üyesi olan Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinin Avrupa ve küresel pazarlara entegrasyonunda siyasi istikrar, altyapı ve pazar erişimi açısından vazgeçilmez bir rol üstleniyor"

(Sibel Morrow/İstanbul) (Grafikli)

15- İstanbul'un tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen "İslami Kitabeler ve Mezar Taşları Envanter Projesi"nin pilot çalışması İstanbul'da başladı

Proje kapsamında ilk etapta Üsküdar'daki Şeyh Devati Mustafa Efendi Camisi Haziresi'ndeki yaklaşık 200 mezar taşı fotoğraflanıp yazıları okunacak, dijital ortama aktarılacak ve koordinat bilgileri kaydedilecek

(Fatih Türkyılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belirlendi

PTYD'nin 21 binden fazla yapıyı kapsayan çalışmasına göre, ortalama en yüksek aidat 13 bin 134 lirayla Beşiktaş'ta, en düşük aidat da 645 lirayla Adalar'da veriliyor

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen: "İstanbul'da aidatı yüksek olan ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Buna aidat göçü diyoruz. Taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz"

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Çaykur Rizespor'da kulüp doktoru rahatsızlanınca yeşil sahada başhekim görev yaptı

Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Kazdal, kulüp doktoru Hakan Ayaz'ın sağlık sorunları yaşaması nedeniyle saha içi doktorluk görevini gönüllü olarak üstlendi

Başhekim Dr. Cengiz Kazdal: "Hem Çaykur Rizespor'a hem de şehrime hizmet etmek için bir fırsat olarak düşündüm. Gayet güzel, başarı ile tamamlandı"

(Fikret Delal/Rize) (Fotoğraflı-Görüntülü)

18- Gençleri spora teşvik için devraldığı kulübe ömrünü adadı

Zonguldak'ta futbol sevdalısı emekli madenci Özdemir Dayanıklı, antrenörlüğün ardından yöneticilik yaptığı amatör futbol takımında genç sporcuların yetişmesine katkı sağlıyor

89 yaşındaki Özdemir Dayanıklı: "Gençlere hizmette bulunmak için ön ayak oldum. Onlar da bize katkıda bulundu ve takımımız gittikçe büyüdü. Gurur duyuyorum, burada ahlaklı, terbiyeli sporcular yetişiyor"

(Gökhan Yılmaz/Zonguldak) (Fotoğraflı-Görüntülü)

