Araç hırsızlığı davasına çalıntı araçla geldi, kapıda yakalandı
ABD'nin California eyaletinde, araç hırsızlığı suçlamasıyla yargılanan Ricardo Otero, bir başka çalıntı araçla duruşmaya gelince gözaltına alındı. Otero'nun kullandığı araç, mahkeme otoparkında polis ekipleri tarafından fark edildi ve aracın çalıntı olduğu belirlendi. Otero, duruşmaya giremeden tutuklandı ve suçlamaları arttı. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
ABD'nin California eyaletine bağlı Salinas kentinde yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Araç hırsızlığı suçlamasıyla yargılanan 41 yaşındaki Ricardo Otero, duruşmaya bu kez başka bir çalıntı araçla gelince gözaltına alındı.
KULLANDIĞI ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ
Polis kaynaklarına göre Otero, hakkında devam eden araç hırsızlığı davası için mahkemeye geldiği sırada kullandığı araçla dikkat çekti. Yapılan incelemede aracın San Jose'den çalındığı belirlendi.
KAPIDA YAKALANDI
Şüpheli, mahkeme otoparkında polis ekipleri tarafından fark edilerek duruşmaya giremeden gözaltına alındı.
SUÇLAMALAR KATLANDI
Otero, hakim karşısına çıkamadan önce yasa dışı araç kullanma veya araç çalma, kefaletle serbest bırakılmışken suç işleme ve ehliyeti askıya alınmış halde araç kullanma suçlarından tutuklandı.
Yetkililer, şüpheli hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.