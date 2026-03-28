Dünya kupası yolunda son 90 dakika: Kosova - Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kaderini belirleyecek kritik Kosova karşılaşmasının hakemi açıklandı. Dünya Kupası öncesi son 90 dakikaya çıkacak millilerin zorlu mücadelesini İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA FİNAL NİTELİĞİNDE MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, play-off finalinde Kosova karşısında sahaya çıkacak. Bu kritik mücadele, Dünya Kupası bileti için son viraj olarak görülürken, alınacak sonuç millilerin kaderini belirleyecek.

PRİŞTİNE'DE OYNANACAK

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 31 Mart 2026 Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI

Karşılaşmada Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

Michael Oliver Türk Milli takımının İspanya'ya kendi evinde 6-0 yenildiği karşılamanın da hakemiydi.