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Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

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Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 7 yıldız futbolcunun sessizliği dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımda Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, N'Golo Kanté, Marco Asensio, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, deneyimli teknik adam için sosyal medya hesaplarından herhangi bir veda mesajı paylaşmadı.

  • Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, N'Golo Kanté, Marco Asensio, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku sosyal medya hesaplarından veda mesajı paylaşmadı.
  • İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini geçici olarak Dirk Kuyt üstlendi.
  • Dirk Kuyt, Göztepe karşılaşması öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 7 yıldız futbolcunun sessizliği dikkat çekti. Sarı-lacivertli takımda Ederson, Archie Brown, Nelson Semedo, N'Golo Kanté, Marco Asensio, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, deneyimli teknik adam için sosyal medya hesaplarından herhangi bir veda mesajı paylaşmadı.

7 YILDIZDAN VEDA PAYLAŞIMI GELMEDİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından futbolcuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte forma giyen 7 futbolcu, görevinden ayrılan İsmail Kartal için kamuoyuna açık bir veda mesajı yayımlamadı.

İsmail Kartal'a sosyal medya üzerinden veda etmeyen isimler şöyle:

  • Ederson
  • Archie Brown
  • Nelson Semedo
  • N'Golo Kanté
  • Marco Asensio
  • Mason Greenwood
  • Romelu Lukaku

AYRILIK SONRASI SESSİZ KALDILAR

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 7 futbolcunun sosyal medya üzerinden herhangi bir veda paylaşımı yapmaması dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Oyuncuların kamuoyuna açık bir mesaj yayımlamaması, deneyimli teknik adamla özel olarak vedalaşıp vedalaşmadıklarına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermiyor.

FENERBAHÇE'DE KUYT DÖNEMİ BAŞLADI

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini geçici olarak Dirk Kuyt üstlendi. Hollandalı teknik adam, Göztepe karşılaşması öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirerek takımla çalışmalarına başladı.

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