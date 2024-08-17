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Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki orman yangınlarında hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakan Kurum, "Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin "Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." dedi.

Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, ülkenin 72 noktasında meydana gelen ve vatandaşları endişeye sevk eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları başladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

"UFAK BİR İHMALSİZLİK YENİ YANGINLARA SEBEBİYET VEREBİLİR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak ve rüzgar uyarısının devam ettiğini belirten Kurum, "Aşırı sıcaklar, ufak bir ihmalsizlik yeni yangınlara da sebebiyet verebilir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangınla ilgili gelişmeleri Bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak, tüm ekiplerimizle sahadayız, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız. Dün nasıl yangınlarda, sellerde, depremlerde kardeşlerimizin yanında olduysak, yine milletimizin her anında, hep yanında olacağız."

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum malatya Türkiye Manisa Muğla Aydın İzmir Bolu Politika Güncel Haberler

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